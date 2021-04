Starmer si trovava in visita a Bath per la campagna elettorale prima delle elezioni di maggio, quando il proprietario del pub lo ha avvicinato fuori dal proprio esercizio. «Ci hai completamente deluso come leader dell’opposizione, avete rovinato questo Paese. Avete totalmente omesso di porre alcune questioni. Ad esempio, perché abbiamo accantonato il precedente piano di prevenzione pandemico?». Ha aggiunto: «Perché avete accettato il lockdown? Perché avete semplicemente accettato la perdita di tutte le nostre libertà?». Il barista è un fiume in piena: «Avete rovinato questo Paese per un virus dalla mortalità bassissima. Avete costretto i bambini ad indossare mascherine quando non ci è alcuna prova che siano utili». Poi, ha bloccato Starmer mentre cercava di entrare nel pub.