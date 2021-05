Londra, 20 mag – Tinder e altre app di dating potrebbero essere utilizzate per incoraggiare l’utilizzo del vaccino Covid tra le giovani generazioni: chi lo fa potrà ottenere maggiori “punti” sull’app e una spunta blu.

Tinder e la pubblicità e al vaccino

Fonti del governo in Gran Bretagna confermano questa idea “geniale” che spera di incoraggiare la campagna di vaccinazione. In questo modo, anche i più giovani di 30 anni si sentiranno più propensi a fare il vaccino nelle prossime due settimane.

I giovani più scettici

Circa il 95% degli ultrasessantenni in Gran Bretagna si è già fatto avanti. Ma il ministero della Salute britannico teme che i giovani adulti – che corrono un rischio molto inferiore di ammalarsi gravemente a causa di Covid – saranno più titubanti. Nel tentativo di incoraggiare i giovani adulti a farsi vaccinare, i funzionari stanno prendendo in considerazione l’utilizzo di app di appuntamenti come Tinder.

In cerca di amore “sicuro”

“Spunte blu” o banner per mostrare al proprio pubblico “in cerca di amore” che sono stati vaccinati: questi i bonus concessi a chi usa Tinder e si vaccina. Il governo britannico sta anche valutando la possibilità di pubblicare annunci per promuovere il vaccino e i suoi benefici su queste app.

Ma per ora Tinder non commenta

Una fonte del governo ha dichiarato al Telegraph: “Man mano che arriveremo ai giovani, Tinder e tutte quelle app verranno contattate per pubblicizare l’importanza di farsi vaccinare. Potrebbe anche dare a più persone lo slancio per incontrarsi e trovare l’amore”. Tinder, Hinge e Bumble hanno rifiutato di commentare se i piani per introdurre le funzionalità fossero già in discussione.

Ilaria Paoletti