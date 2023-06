Roma, 6 giu – Le guerre sono anche un grande business per i produttori di armi? E’ piuttosto arduo sostenere il contrario. Quello che invece si fatica a credere è che le stesse guerre possano essere un incredibile affare per alcuni produttori di… giocattoli. Non parliamo però dei classici oggetti atti al divertimento dei bambini, ma di finti veicoli militari. Carri armati gonfiabili per l’esattezza, utilizzati nel caso di specie nella guerra in Ucraina. A realizzarli è Inflatech, un’azienda della Repubblica Ceca di proprietà di un ricco uomo d’affari russo.

Carri armati gonfiabili usati in Ucraina: a cosa servono e come vengono prodotti

Ma a cosa dovrebbero servire questi falsi carri armati in un vero e proprio conflitto? In sostanza, fungono da esche per le forze di Kiev, che in questo modo riescono a volte a ingannare quelle di Mosca quando procedono ai raid aerei. Non solo, la suddetta azienda ceca produce pure lanciarazzi e missili a grandezza naturale, sempre rigorosamente gonfiabili. Nonostante questo, Victor Talanov, direttore della fabbrica, non ha confermato direttamente di lavorare per l’esercito ucraino, ma ha ironizzato: “Putin ci ha fatto un’ottima pubblicità, abbiamo raddoppiato le nostre vendite nel 2022“. Talanov afferma comunque di avere clienti “in tutto il mondo”, e in ogni caso “se vogliamo sostenere un Paese partner che si trova in difficoltà, invieremo loro le nostre esche gonfiabili”. Il tutto previo consenso del governo di Praga, si intende.

La produzione di carri armati gonfiabili e armi finte varie, avviene a Decin, cittadina della Repubblica Ceca al confine con la Germania. Nell’azienda lavorano 25 persone (molte di nazionalità ucraina) che sfornano una cosa come 30 modelli gonfiabili, ad esempio imitazioni dei mezzi SA-8 e T-72, disegnati al computer, stampati poi in parti separate e infine cuciti da sarte specializzate. Ma quanto costa un carro armato gonfiabile di questo tipo? Non troppo, circa 25mila euro, “che è molto meno di un vero carro armato o addirittura di un missile anticarro, quindi vinci in entrambi i casi”, dice Talanov.

