Roma, 31 mar – Il Kentucky ha approvato una nuova legge che prevede diverse limitazioni per la transizione di genere, in particolar modo nei casi di minori. Una norma che ha dato vita a forti proteste, con tanto di irruzione da parte degli attivisti Lgbtq e di estrema sinistra nel palazzo del governo e di 19 fermi.

Kentucky, approvata legge per vietare il cambio di sesso nei minori

Dopo la strage di Nashville in Tennessee di qualche giorno fa, quando una ragazza di 28 anni che si identifica come uomo ha sparato e ucciso sei persone (tre bambini e tre adulti) in una scuola, negli Stati Uniti si torna a parlare trans. Questa volta siamo in Kentucky dove la maggioranza repubblicana è riuscita a far valere i propri numeri e far passare una legge che limita il cambio di sesso nei giovani, nonostante l’iniziale veto contrario del governatore dello Stato, il democratico Andy Beschear. L’organizzazione non governativa che si occupa di diritti civili, American civil liberties union, si è affrettata a definire la nuova legislazione come “la peggiore legge anti-trans” degli Stati Uniti. Al contrario, i proponenti della legge dichiarano di voler proteggere i minori dal sottovalutare i trattamenti per la transizione di genere, cosa di cui potrebbero pentirsi da adulti.

La norma vieta interventi per il cambio di sesso nei minori, come operazioni chirurgiche e cure ormonali. I medici dovranno indicare terapie di “de-transizione” per i minori che stanno attualmente ricevendo bloccanti per la pubertà e trattamenti ormonali. Inoltre, nelle scuole non saranno più permessi corsi di orientamento sessuale e identità di genere, gli insegnati potranno rifiutarsi di usare i pronomi del genere in cui si identificano gli studenti trans (per esempio, potranno usare il maschile anche per uno studente nato maschio, ma che si identifica come femmina), i genitori dovranno essere avvisati nel caso di lezioni riguardanti la sessualità umana, e gli studenti dovranno usare i bagni del loro sesso di nascita.

Transurrection: l’assalto al Campidoglio della comunità trans

L’approvazione della legge ha provocato forti proteste di fronte al Kentucky State Capitol nella città di Frankfort. Mentre era ancora in corso il dibattito nel parlamento, alcuni attivisti appartenenti al mondo Lgbtq e antifa hanno fatto irruzione nel palazzo per fermare la seduta e impedire i lavori dell’aula. Qualcuno tra i presenti ha commentato: “Questa è un’insurrezione”. Non a caso nei media americani c’è chi parla di “transurrection”. Il bilancio complessivo della giornata è stato quello di 19 arrestati, nonostante il portavoce della polizia, il capitano Paul Blanton, abbia affermato che era stata data loro “la possibilità di andarsene senza alcuna azione coercitiva”. Insomma, anche la comunità trans ha avuto il suo assalto al Campidoglio.

Michele Iozzino