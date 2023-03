La disamina sul parmigiano è particolarmente grottesca. «Forme di venti chili, tutte nere, tendenzialmente era un formaggio più grasso di come è oggi. Il Parmesan è nato circa cento anni fa, negli anni Venti, in America su iniziativa di alcuni casari italiani che lo producevano nello stesso modo in cui veniva fatto da noi all’epoca. Il Parmesan non è un caso di “Italian sounding” e di contraffazione. Il Parmigiano si è evoluto negli anni ma se volessimo mangiare quello che mangiavano i nostri nonni, il Parmesan è sicuramente più vicino all’originale. Mi ha colpito molto il fatto che uno dei più antichi caseifici del Wisconsin si chiami Magnani, cognome molto diffuso in provincia di Mantova e nella pianura Padana».

Trasandatezza accademica

Speriamo per il professore che si tratti di uno spiacevole caso di «trasandatezza accademica»: Grandi, evidentemente acciecato dall’odio per la cultura e le tradizioni della sua terra, e dalla smania di contribuire alla disintegrazione della nostra identità (tratto comune a molti debunker di professione), si è fatto «sfuggire» degli interessanti documenti che attestano attorno al 1200 le prime testimonianze relative alla commercializzazione del parmigiano, in un atto notarile redatto a Genova nel 1254, dove gli venne dato il nome di caseus parmensis (il formaggio di Parma). Nel 1200, quando cioè in America si mangiavano bisonti.

Le origini del Parmigiano Reggiano risalgono al Medioevo e sono indicate intorno al XII secolo: i primi caselli (caseifici) sorsero nei monasteri benedettini e cistercensi di Parma e di Reggio Emilia. Che la lavorazione di parmigiano (come ogni tipo di produzione casearia) abbia subito sostanziali modifiche nel corso dei secoli, dovute alle innovazioni tecniche, risulta chiaro anche a un bambino delle elementari. Un po’ meno, evidentemente, al professor Grandi: vogliamo di tutto cuore escludere che si tratti di malafede…