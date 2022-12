Roma, 1 dic – E’ un caso surreale che ricorda Il Processo di Kafka e generato anche dagli errori grossolani di Luigi Di Maio. C’è un imprenditore italiano che da quasi due anni non riesce a lasciare gli Emirati Arabi Uniti per tornare a casa, dopo aver trascorso diversi mesi in carcere. Arrestato nel marzo 2021, Andrea Costantino venne accusato dal governo emiratino di aver aiutato i ribelli Houthi dello Yemen, considerati “terroristi” da Abu Dhabi. L’imprenditore italiano venne rinchiuso in carcere, senza avere la possibilità di contattare i familiari e le nostre autorità diplomatiche.

Imprenditore italiano bloccato negli Emirati. “Per errore di Di Maio, il governo mi riporti a casa”

“Non ho potuto comunicare con la mia famiglia per 68 giorni, hanno autorizzato una prima visita dopo 30 giorni, non dell’ambasciatore italiano, ma di un segretario qualunque, cosa che non succede mai”, racconta oggi a Il Sussidiario. Costantino ottenne un trasferimento dalla prigione a una dependance dell’ambasciata italiana soltanto dopo la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, negli Emirati Arabi. Tuttavia è ancora relegato nel Paese del Golfo, le autorità locali non gli permettono di andarsene. Come mai? Ragioni politiche, dovute all’incapacità dell’allora ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Il mio arresto è legato alle pessime, direi ormai compromesse, relazioni diplomatiche fra Italia ed Emirati. L’allora ministro Luigi Di Maio – racconta Costantino – ha rotto, a inizio 2021, un contratto, che esisteva dal 2016, relativo alla vendita di armi agli Eau, provocando così la loro reazione. Non è un caso infrequente nei Paesi del Golfo o in Russia arrestare delle persone per usarle nelle trattative per scambi politici, con accuse che sono del tutto inesistenti”.

Oltretutto la situazione dell’imprenditore italiano rischia di aggravarsi, anziché sbloccarsi, con la nomina (ancora da ratificare) di Luigi Di Maio ad ambasciatore europeo nel Golfo. Una scelta che fa infuriare in particolare proprio gli Emirati Arabi, come spiegato su questo giornale e rimarcato dallo stesso Costantino. “Il National News, il principale quotidiano del Paese ovviamente controllato dal governo, ha scritto un commento molto acido, in cui dicono che non sanno che senso dell’umorismo abbiano gli europei, perché Di Maio da solo è riuscito a distruggere le relazioni con l’Arabia Saudita e il nostro Paese. Sia Salvini che Tajani confermano che la proposta non è arrivata da loro. Mi domando: ma da chi, allora?”. Bella domanda.

Andrea Costantino si appella al governo

Intanto l’imprenditore italiano si appella al governo Meloni, ricordando che l’attuale premier “tempo fa si era spesa a mio favore, registrando un video in cui si parlava del mio caso”.

Nel frattempo però il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, non pare essersi dato molto da fare. “So che ha telefonato per altri casi, ma non ha sollevato il mio. Con me o la mia compagna non si è mai fatto sentire, anzi lei gli ha chiesto un appuntamento e lui ha fatto dire che non aveva tempo. Vengo poi a sapere che Tajani, fa finalmente ha fatto una telefonata dicendo di aver sollevato il caso”. Un caso da risolvere, il prima possibile, riportando a casa l’imprenditore italiano.

Eugenio Palazzini