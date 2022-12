Il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto mette le mani avanti. L’iniziativa, commenta, è stata presa da Menia a titolo «personale» e non da FdI (Menia è stato eletto in Liguria, non essendo inserito nelle liste friulane locali per il Sanato). Dal senatore e coordinatore regionale della Lega, Marco Dreosto, arriva la sferzata: «Nessuno tocchi il Friulano. È necessario mettere in atto, e non boicottare, tutte quelle azioni volte a salvaguardare l’identità del popolo friulano, permettendo ai nostri giovani, anche attraverso l’insegnamento nelle scuole, di continuare a parlare in friulano».

La proposta pro dialetto della Lega