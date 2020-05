Copenaghen, 13 mag – In Italia, scuola “rimandata” a settembre. Tutto chiuso fino all’inizio del nuovo anno e i genitori sono – comprensibilmente – infuriati col ministro Azzolina e i suoi messaggi contraddittori. In altri Paesi, come la Danimarca, la riapertura delle scuole è vista come una delle priorità: per questo si lavora o per meglio dire si sperimentano luoghi “alternativi” alle aule che permettano la corretta applicazione delle norme sul distanziamento sociale.