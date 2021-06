Roma, 17 giu – Il vaccino cinese fa cilecca? A giudicare da quanto accaduto in Indonesia di certo non si può dire che dia tutte queste garanzie.

Indonesia, positivi oltre 350 medici vaccinati con Sinovac

Nella nazione del sud-est asiatico più di 350 medici vaccinati con il Sinovac sono infatti risultati positivi al Covid. E dire che lo scorso mese il ministero della Salute indonesiano rassicurava sull’efficacia del 94% del vaccino cinese. Badai Ismoyo, direttore sanitario di Kindu – città sull’isola di Giava dove operano i medici in questione – fa sapere che la maggior parte dei sanitari infettati è asintomatico. Stando però a quanto riportato dal Guardian, decine dei medici vaccini che hanno contratto il coronavirus non stanno affatto bene. Sono stati difatti ricoverati in ospedale con febbre alta e assoluta necessità di ossigeno.

Sinovac inefficace contro la variante Delta?

“La maggior parte degli operatori sanitari in Indonesia ha ricevuto Sinovac e ancora non sappiamo quanto sia efficace nel mondo reale contro la variante Delta”, dice Dicky Budiman, epidemiologo della Griffith University in Australia. Non è però certo che questi medici si siano beccati la variante Delta. Ricordiamo che lo scorso aprile Pechino ammise la scarsa efficacia dei vaccini anti Covid sviluppati dalla Cina. Una precisazione alquanto inconsueta, perché difficilmente il governo cinese ammette le proprie carenze. In quel caso invece il Centro di controllo e la prevenzione delle malattie statale disse che la Cina stava studiando un cambio di strategia anche per la somministrazione delle dosi.

Poi, a inizio giugno, l’Oms ha approvato il Sinovac, affermando che i test sull’efficacia mostrano che il vaccino cinese ha un’efficacia soltanto del 51% nell’impedire il contagio, ma del 100% nel prevenire i sintomi gravi e il ricovero. Da notare che i dati citati dall’Organizzazione mondiale della sanità si riferiscono a test svolti in Turchia, Cile e Indonesia. Oggi scopriamo che il Sinovac, in Indonesia, non ha evitato il ricovero a decine di medici.

Alessandro Della Guglia