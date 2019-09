Teheran, 22 sett – Il presidente iraniano Hassan Rohani afferma che l’Iran presenterà quest’anno alle Nazioni Unite un’iniziativa di cooperazione tra Paesi per garantire la pace nello stretto di Hormuz.

“Pronto a ignorare gli errori passati”

Il presidente Rohani ha formulato le osservazioni a Teheran durante una parata militare per commemorare il trentanovesimo anniversario dell’inizio della guerra Iran-Iraq, domenica. Rohani ha detto che l’Iran ha teso una mano in amicizia e fratellanza a tutti i suoi vicini e sarebbe “persino pronto a ignorare i loro errori passati … perché i nemici dell’Islam e della regione” stanno cercando di sfruttare le fratture tra gli stati regionali.

“Sicurezza del Golfo riguarda noi”





“La sicurezza del Golfo Persico, dello Stretto di Hormuz e del Mare dell’Oman riguarda noi”, ha affermato il presidente Rohani. “Le forze straniere potrebbero causare problemi e insicurezza per le nostre nazioni”. “Quest’anno alle Nazioni Unite presenteremo al mondo l’iniziativa per la pace di Hormuz – la cui sostanza è nell’amore e nella speranza – con lo slogan La coalizione della speranza“, ha affermato.

Riunione delle Nazioni Unite lunedì

Rohani ha dichiarato che l’iniziativa prevede maggiore sicurezza per il Golfo Persico, il Mare di Oman e lo Stretto di Hormuz attraverso la cooperazione tra l’Iran e altri paesi confinanti. Ha anche avvertito che la presenza di forze straniere mette in pericolo e la sicurezza marittima ed energetica dei Paesi interessati. Il presidente Rohani sarà presente a New York per la riunione annuale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite prevista per lunedì. Nel suo discorso di domenica, ha anche consigliato ai Paesi che stanno cercando di incolpare l’Iran per i recenti incidenti regionali di smettere, invece, di inviare “armi pericolose” nella regione e di “starne alla larga”.

La critica agli Usa

Rouhani ha anche criticato le forze armate americane per aver portato insicurezza in qualsiasi posto in cui ha messo piede, tra cui Afghanistan, Siria, Iraq e Golfo Persico. Al contrario, ha affermato, le forze armate iraniane hanno portato sicurezza nei Paesi che hanno aiutato.

“Siamo diversi dal nemico”

“Quando (le forze armate iraniane) si sono schierate al fianco del popolo iracheno, della Siria, della Palestina e del Libano, hanno portato sicurezza in quelle terre e sono riusciti a sradicare terroristi selvaggi nella regione. È così che siamo diversi dal nemico “, ha detto il presidente iraniano. Ha altresì detto che l’Iran non permetterebbe alcuna violazione dei suoi confini né violerebbe quelli di altri Paesi.

Ilaria Paoletti

