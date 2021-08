Roma, 19 ago – Scene sempre più tragiche arrivano dall’Afghanistan, o meglio dall’aeroporto di Kabul. Video emersi nelle ultime ore mostrano le donne afgane che tentano di passare o quasi lanciare i propri bambini al di là del filo spinato, chiedendo ai soldati europei e americani di prenderli e portarli via.

“È stato orribile, le donne hanno lanciato i loro bambini oltre il filo spinato” racconta un alto ufficiale afgano a Skynews. Secondo l’uomo, le donne all’aeroporto nel video stanno “chiedendo ai soldati di prenderli”. Alcuni di questi bimbi, sempre secondo l’uomo, “sono rimasti impigliati nel filo spinato”.

People are so desperate to escape the #Taliban that they’re passing babies and kids forward to the gate at #Kabul airport. #kabulairport #AfghanEvac pic.twitter.com/6NSlIffrD1

— Matt Zeller (@mattczeller) August 18, 2021