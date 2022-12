Roma, 3 dic – L’incremento del prezzo del gas causato dalla guerra in Ucraina ha fatto salire enormemente il costo delle derrate alimentari generando un forte aumento della povertà, dovuto anche al prezzo dei fertilizzanti salito alle stelle. Questa situazione sta creando enormi problemi in Africa. Al riguardo, tra le nazioni del continente nero che stanno cercando soluzioni efficaci, c’è il Kenya.

Come il Kenya produrrà fertilizzanti senza combustibili fossili

Il governo di Nairobi ha infatti firmato un accordo con la società australiana Fortescue Future Industry per costruire diversi stabilimenti che produrranno in Kenya fertilizzanti senza combustibili fossili i quali, oltre ad essere sostenibili dal punto di vista ambientale, saranno anche più economici. Questi fertilizzanti si distinguono da quelli tradizionali per il fatto che invece di essere prodotti usando gas naturale e idrocarburi sono realizzati usando idrogeno verde prodotto con elettricità proveniente da fonti rinnovabili.

Un primo impianto da 300 megawatt sarà costruito per il 2025 e produrrà ammoniaca e fertilizzanti verdi, mentre altri impianti saranno realizzati a Naivasha, Mombasa e Lamu e assieme ad essi verranno costruite anche centrali elettriche che produrranno energia da fonti rinnovabili. Oltre a creare posti di lavoro qualificati, questi impianti permetteranno al Kenya di ridurre enormemente le importazioni di fertilizzanti e ripararsi così dagli effetti delle oscillazioni del prezzo del gas, consentendo di abbassare il prezzo delle derrate alimentari.

Giuseppe De Santis