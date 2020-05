Roma, 2 mag – Kim Jong-un sarebbe riapparso in pubblico dopo quasi 20 giorni di assenza. E’ quanto riportato dall’agenzia di stampa Kcna, secondo la quale il leader nordcoreano avrebbe presenziato, nella giornata di ieri, all’inaugurazione di una nuova fabbrica di fertilizzati nella città di Sunchon.

Nessuna notizia di Kim Jong-un da tre settimane

Sparito dalla circolazione dallo scorso 12 aprile, quando aveva presieduto una riunione dell’ufficio politico del Comitato centrale del Partito del lavoro di Corea, da allora non si avevano avute più notizie in merito alla sua sorte. Complice l’isolamento mediatico della Corea del Nord e l’assenza alle celebrazioni del 15 aprile (data di nascita di Kim Il Sung, celebrata come festa nazionale) si erano così diffuse numerose voci.

C’era chi lo dava per gravamente malato, chi in condizioni critiche dopo un intervento chirurgico al cuore, chi per morto e chi, al contrario, in ottima salute. Non più tardi di ieri il disertore (e membro appena eletto nel parlamento della Corea del Sud) Ji Seong-ho dava Kim Jong-un per morto “al 99%”, collocando la data del decesso lo scorso fine settimana. Tra le varie ipotesi circolate anche quella per cui Pyongyang avrebbe tenuto nascosta la notizia della morte in attesa di definire la successione.

Ancora nessuna conferma ufficiale

Il mistero non è comunque risolto, dato che a parte l’agenzia Kcna (che è diretta espressione del governo) non esistono altre conferme, tanto più che le poche fotografie disponibili non permettono né di esprimere un giudizio sullo stato di salute di Kim Jong-un, né di verificare se si tratta di immnagini recenti o di repertorio. Tanto più che la versione in rete del quotidiano Rodong Sinmum, organo ufficiale del Comitato centrale del Partito del lavoro, non riporta alcuna conferma dell’evento e parla della già citata riunione del 13 aprile come ultima attività del “supremo leader”.

Nicola Mattei