Zagabria, 30 apr – Il governo croato, così come quello della Repubblica Ceca, dell’Austria e Ungheria e Slovenia puntano a creare una area turistica a circuito chiuso con un corridoio che porti dalla Germania alle spiagge croate e al resto dei Paesi coinvolti.

La “corsa” ai turisti tedeschi

La Croazia, come gli altri Paesi elencati, sono molto vicini geograficamente: questo permette l’utilizzo per i turisti tedeschi delle proprie macchine e mezzi di trasporto per raggiungere le mete turistiche. Come ben sappiamo aerei e treni sono più sottoposti ai rischi di un contagio. Il governo di Praga ha lanciato per primo l’idea, anche perché la Repubblica Ceca, Croazia, Slovenia e Ungheria hanno avuto pochi casi rispetto alle altre mete turistiche predilette dai tedeschi, come la Spagna, Italia e Francia. I morti in Slovenia per covid sono stati appena 40 per un milione, ed è il dato peggiore tra i Paesi che vogliono il “corridoio tedesco”.

L’Austria intanto riapre le frontiere

L’Austria, intanto, ha già riaperto la frontiera con la Repubblica Ceca e con la Germania,perché i turisti tedeschi nel 2019 hanno rappresentato il 30% delle visite. I tour operator tedeschi hanno il terrore della paventata perdita del fatturato del 60%: i tedeschi avranno più difficoltà a raggiungere noi, o la Spagna o la Francia e di certo non aiuta il fatto che il nostro governo stia dando segnali discordanti, così come la Francia. Madrid gioca di anticipo (di poco) riaprendo gli hotel alle isole delle Baleari e delle Canarie.

Le proteste della Lega: “Concorrenza sleale”

Ii ministro del Turismo croato, Gari Cappelli, al termine del vertice tra i ministri “colleghi” dell’Unione Europea, ha illustrato la possibilità di istituire “corridoi turistici”. Ma la Lega protesta, pensando che questa iniziativa mini definitivamente al ritorno del turismo in Italia: “Se questa iniziativa venisse confermata, si tratterebbe di un vero e proprio boicottaggio nei confronti del nostro Paese e del nostro settore turistico”, dice Rosanna Conte, eurodeputata della Lega. “Si tratterebbe di concorrenza sleale all’interno del mercato unico e per questo l’Ue deve intervenire” conclude infine la Conte.

Ilaria Paoletti