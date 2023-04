Roma, 22 apr – Sono passati quasi tre anni da quando la Banca Mondiale ha stabilito che la Tanzania è diventata un Paese a medio reddito e il raggiungimento di questo importante traguardo è stato accolto con grande gioia dalla classe politica tanzaniana. Ovviamente la strada per diventare un Paese sviluppato è ancora molto lunga e questo spiega l’impegno del governo di introdurre norme che possano agevolare l’arrivo di investimenti stranieri. Un attivismo sta iniziando a dare i primi frutti.

Tanzania, l’Africa per chi investe

I dati forniti dal Tanzanian Investment Centre, l’ente che si occupa di agevolare gli investimenti nella nazione africana, hanno rivelato infatti che a febbraio del 2023 sono stati registrati 41 progetti di investimento per un valore di 339 milioni di dollari i quali hanno portato alla creazione di 7.370 posti di lavoro. Per capire l’importanza di questo risultato, basti pensare che a febbraio 2022 sono stati registrati solo 18 progetti per un valore di 76 milioni di dollari. C’è stato dunque un aumento del 128% che dimostra gli effetti positivi delle politiche a favore delle imprese adottate dalla Tanzania, politiche che vanno dalla semplificazione riguardante il processo di registrazione, alla eliminazione della duplicazione dei documenti richiesti, fino a processi più rapidi per l’acquisto di terreni.

Il settore che ha attratto più investimenti è quello delle infrastrutture legate ai trasporti che rappresenta il 46% dei progetti registrati e che riguarda in particolare le strade e le ferrovie in via di costruzione, utili anche alle nazioni vicine senza accesso al mare. Altri importanti progetti riguardano l’agricoltura, il manifatturiero, il turismo e l’edilizia commerciale.

Giuseppe De Santis