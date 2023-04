Roma, 17 apr – La Tunisia sta attraversando una grave crisi economica e questo è un problema anche per l’Italia, visto che esiste la concreta possibilità che centinaia di migliaia di clandestini possano arrivare nel nostro Paese. Una delle principali cause della crisi economica della nazione nordafricana va cercata nel fatto che importa la gran parte del cibo che consuma e se per qualche ragione il prezzo delle derrate alimentari aumenta, il governo deve subire un fenomeno su cui non ha controllo. In normali circostanze un Paese in questa situazione accetta di pagare queste derrate a prezzi più alti, ma la Tunisia ha un forte deficit e di conseguenza ha poche riserve di valuta pregiata.Tutti distratti, ma la

Leggi anche: Tutti distratti, ma la Tunisia sta implodendo: così rischiamo una bomba migratoria

Se la Tunisia aderisce ai Brics

Per risolvere questo problema l’Europa sta facendo pressione sul Fondo Monetario per fornire alla Tunisia un prestito da 1,9 miliardi di dollari, prestito che il presidente tunisino Kais Saied non intende accettare perché implicherebbe l’adozione di “misure lacrime e sangue”, tra cui il taglio degli stipendi dei dipendenti pubblici e quello dei sussidi per i beni alimentari di prima necessità. La strada alternativa, potrebbe essere secondo il governo di Tunisi l’adesione al BRICS, il blocco che comprende Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica e che può offrire alla Tunisia importanti benefici economici. In passato i Paesi BRICS avevano discusso la creazione di una banca che potesse diventare un’alternativa al Fondo Monetario e non è da escludere che la Tunisia punti a ricevere qualche prestito da Russia e Cina. Non a caso nel 2018 la nazione nordafricana ha aderito alla Belt and Road Initiative di Pechino e adesso punta a fare un passo ulteriore. Il rischio è di ritrovarsi una Tunisia economicamente più lontana dall’Europa, con contraccolpi rilevanti per l’Italia in termini soprattutto energetici.

Giuseppe De Santis