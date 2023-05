Roma, 1 mag – Il presidente della Turchia Erdogan ha annunciato l’uccisione durante un’operazione militare in Siria di Abu al Hussein al Hussayni al Qurashi. Quest’ultimo era ritenuto essere l’attuale capo dell’Isis.

L’annuncio di Erdogan

“Il presunto capo di Daesh, nome in codice Abu Hussein al Qurashi, è stato neutralizzato nel corso di un’operazione compiuta ieri dal Mit (i servizi segreti turchi) in Siria”. Queste le parole con cui Erdogan ha annunciato, durante un’intervista televisiva andata in onda nella giornata di ieri, la morte del leader dello Stato islamico al Qurashi. Il presidente turco ha poi aggiunto: “Continueremo la nostra lotta contro le organizzazioni terroristiche senza esclusione di colpi”. Erdogan è tornato ad apparire in pubblico dopo il malore che lo aveva colpito qualche giorno fa ed è attualmente impegnato con la campagna elettorale per le presidenziali del 14 maggio.

L’uccisione del leader dell’Isis al Qurashi

Secondo diverse ricostruzioni l’operazione che ha portato alla morte di al Qurashi sarebbe avvenuta nei pressi di Jinderes, località nel nord della Siria, più precisamente nella regione di Afrin. Un’area controllata dai ribelli e che rappresenta una delle ultime sacche di resistenza contro il governo di Damasco. Proprio contro la città di Afrin l’esercito turco diede vita nel 2018 all’operazione Ramoscello di ulivo, per strapparla dalle mani delle forze curdi. L’uccisione di Abu al Hussein al Hussayni al Qurashi arriva a pochi mesi da quella del suo predecessore, Abu al Hasan al Hashimi al Qurashi, avvenuta il 30 novembre nel sud della Siria. Appena qualche settimana fa, un altro colpo ai vertici dell’Isis era stato inferto dall’esercito statunitense. Il 4 aprile il Centcom – il comando centrale Usa responsabile delle operazioni in Medio Oriente, Nord Africa e Asia Centrale – aveva annunciato di aver eliminato uno dei capi storici del Califfato e tra i principali responsabili degli attentati all’estero: Khaled Aydd Ahmad al-Jabouri.

Michele Iozzino