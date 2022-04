Roma, 11 apr – Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov parla di “accordo finale” come condizione necessaria per fermare le operazioni militari, come riporta l’Agi.

Lavrov: “Accordo finale per stop a operazioni”

Il Cremlino dichiara apertamente che non sospenderà le operazioni militari in Ucraina prima dei prossimi negoziati di pace. Così parla Sergej Lavrov, definendo l’accordo l’unico appiglio per poter interrompere l’offensiva. Lo fa ricordando che durante il primo round negoziale tra russi e ucraini, fu lo stesso presidente russo Vladimir Putin a ordinare una pausa delle azioni. Ma la posizione del governo di Mosca è mutata da allora, come afferma lo stesso Lavrov alla televisione pubblica Rossiya 24:”Dopo aver capito che gli ucraini non avevano intenzione di ricambiare”, l’iniziativa negozioale, “è stata presa la decisione che durante i successivi round di colloqui non ci sarebbero state pause fino al raggiungimento di un accordo finale”.

Un mese e mezzo di guerra

C’è chi ha parlato di guerra lampo fallita grazie ad armi tecnologicamente datate, chi ha sottolineato che l’arsenale impiegato da Mosca sarebbe solo una minima quantità rispetto a quanto posseduto, per cercare di superare il conflitto senza eccessive perdite economiche del settore militare. L’unica costante è la durata: nonostante i numerosi colloqui, il conflitto sembra non volersi arrestare. E i dubbi su una sua lunga durata si rafforzano sempre di più.

Alberto Celletti