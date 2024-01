L’Italia organizza il suo primo appuntamento da Presidente del G7, dal 23 al 25 maggio a Stresa

L’Italia ha organizzato il suo primo appuntamento in qualità di Presidente del G7: dal 23 al 25 maggio il summit dei ministri dell’Economia e dei governatori delle banche centrali dei Paesi del G7 farà tappa a Stresa, rinomata località piemontese affacciata sul Lago Maggiore.

Con l’inizio del 2024, l’Italia ha ufficialmente assunto la presidenza del G7, ruolo che implica diverse importanti responsabilità, tra cui, appunto, la decisione del formato di partecipazione e coinvolgimento delle organizzazioni internazionali, come anche della società civile e dei Paesi terzi.

Anche per questo motivo, dunque, l’organizzazione dell’appuntamento di Stresa ha una rilevanza particolare, e a comunicare le date e il luogo dell’evento è stato il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, lo scorso 5 gennaio.

Cosa si intende per G7 e quali Paesi ne fanno parte

Il G7, il cui nome esteso è “Gruppo dei 7”, è una realtà che riunisce i Capi di Stato e di Governo delle 7 nazioni con i più elevati livelli di industrializzazione.

Oltre all’Italia, oggi Presidente, nel G7 figurano Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti; quando si parla di G8, altra denominazione piuttosto nota, ci si riferisce invece alla forma “allargata” di tale gruppo, che include anche la Russia.

Scopriamo Stresa, la località scelta come sede del summit

La località di Stresa saprà senz’altro rivelarsi una degna cornice di quest’importante evento internazionale.

Stresa, è bene ricordarlo, è un piccolo comune appartenente alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, un centro ridente ed elegante che si affaccia sul Lago Maggiore e da cui è possibile ammirare dei paesaggi meravigliosi.

A rendere speciale Stresa, ad ogni modo, non è soltanto il contesto naturale: la città, infatti, è ricca di storia, potendo vantare tanti edifici antichi di inestimabile bellezza, come palazzo Bolongaro e Palazzo Borromeo, situato, quest’ultimo, sull’Isola Bella, una delle più suggestive Isole Borromee che si ergono a breve distanza dalla costa.

Se Stresa ha saputo consacrarsi come una meta turistica di primo piano, con un particolare riguardo per il turismo d'élite, è anche grazie alle sue ottime infrastrutture e alla sua grande cultura dell'ospitalità, con una cospicua presenza di strutture ricettive di livello.

Se si dovesse associare un aggettivo alla località di Stresa, quello più appropriato sarebbe senz’altro “elegante”.

La grande importanza di quest’incontro internazionale

Al di là degli aspetti organizzativi, per i quali l’Italia è chiamata ad essere protagonista, il summit in questione rivestirà senz’altro un’importanza particolare: parallelamente alle difficoltà economiche che toccano diverse nazioni, infatti, vi sono due importanti questioni di natura geopolitica che dovranno essere affrontate, ovvero il conflitto in Ucraina e quello tra Israele ed Hamas.

Per quel che riguarda la situazione dell’Ucraina potrebbe essere indetta una videoconferenza ad hoc il prossimo 24 febbraio, ovvero esattamente due anni dopo l’aggressione da parte della Russia, ma l’incontro di Stresa assumerà senz’altro una rilevanza centrale anche da questo punto di vista.