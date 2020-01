Ottawa, 24 gen – Harry e Meghan si sono alla fine “guadagnati” il loro nido d’amore, lontano da quei fastidiosi obblighi reali, e possono godersi la loro ritrovata libertà nella loro villa sull’isola di Vancouver da 14 milioni di dollari. C’è qualcuno, però, che non è d’accordo ….

E le spese di sicurezza?

I duchi di Sussex, infatti, in pochissimo tempo hanno fatto indispettire ben ottantamila canadesi che hanno firmato una petizione online per far sì che Harry e Meghan si facciano carico di tasca loro dei costi per la sicurezza, stimati intorno agli ottocentomila euro all’anno. Comprensibilmente, i canadesi non vogliono rimetterci il portafoglio per un capriccio dell’ex attrice di Suits.

I canadesi non ci stanno

Aaron Wudrick,presidente dell’associazione nazionale dei contribuenti del Canada, dichiara: “I canadesi sono lieti di dare il benvenuto al duca e alla duchessa in Canada, ma hanno detto chiaramente che i contribuenti non dovrebbero essere costretti a sostenerli”. E’ infatti la sua associazione a essersi fatta promotrice della raccolta di firme online: “Tutti i canadesi augurano ai duchi del Sussex di poter realizzare la loro ambizione di diventare finanziariamente indipendenti”. Come a dire, grazie di averci scelto ragazzi, ma non vi pagheremo anche i bodyguards.

Villa Millefiori

La “modesta” magione dove Harry e Meghan hanno deciso di ritirarsi a vita privata ha un nome: si chiama Mille Fleurs, Mille fiori, e si trova a North Saanich, periferia della città di Victoria, sull’isola di Vancouver. I due però non sembrano intenzionati a rimanere a lungo: Meghan starebbe già visionando alcune ville a Vancouver, alcune indiscrezioni invece dicono che vogliano spostarsi a Toronto. Insomma, lo stile di vita rimane intatto, solo gli obblighi verso il proprio popolo sono stati eliminati – e gli inglesi non l’hanno presa molto bene.

Ilaria Paoletti