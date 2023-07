Roma, 14 lug – Giorgia Meloni ha sempre definito il suo partito come un movimento di patrioti. Da presidente del Consiglio, questa proclamazione per ora ha calzato molto poco. In praticamente tutti gli ambiti: dall’Ue, all’Ucraina, fino a giungere al disastro dell’immigrazione clandestina. Ora il premier si prodiga in un’esaltazione di altri patrioti, quelli spagnoli di Vox. Un atto indubbiamente positivo perché, se non altro, mostra l’interesse del presidente del Consiglio a legami con realtà profondamente identitarie (atteggiamento che Meloni continua a tenere per Viktor Orban), ma anche lontane dalla nostra, di realtà.

Meloni, l’elogio ai patrioti di Vox

Come riporta Il Secolo d’Italia, Meloni si è collegata con la città di Valencia, parlando a una manifestazione del leader spagnolo di Vox, Santiago Abascal. Questo perché in Spagna le elezioni generali sono dietro l’angolo, previste per il 23 luglio. Il premier ha parlato così: “Buonasera patrioti, buonasera Santi. Grazie a voi. Sono molto contenta di contribuire con il mio messaggio alla campagna elettorale e ribadire il grande legame che unisce FdI e Vox. Mi auguro che Vox abbia un ruolo importante nel prossimo governo. È arrivato il tempo dei patrioti, in Italia, Finlandia, Svezia, Polonia, e Repubblica Ceca, abbiamo dimostrato che noi patrioti possiamo governare e contribuire all’aumento della prosperità della gente. La vostra vittoria può dare impulso a tutta l’Europa”.

Legare con le identità altrui è una bella cosa, ma dobbiamo salvare la nostra

Che Meloni mantenga buoni rapporti con i patrioti spagnoli, lo ribadiamo, è positivo. Significa almeno mantenere un minimo collante a livello continentale su una certa idea di preservazione delle comunità nazionali completamente osteggiata sia da Bruxelles che dallo strapotere dem in Occidente. Poi però bisogna pensare a casa nostra, non a quella altrui. E casa nostra, al momento, di “dispiegamento patriottico” ha molto poco. Per non dire nulla. L’esecutivo guidato da FdI è finora una leggerissima variante di quello condotto dal sempre santificato Mario Draghi. E se si vuole dare una reale svolta bisogna pensare a comportarsi in maniera differente, se non in toto almeno nel poco che si potrebbe fare. Per ora, non c’è niente di tutto ciò, e su questo c’è ben poco da discutere.

Alberto Celletti