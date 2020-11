Bucarest, 30 nov – Un misterioso monolite di metallo è apparso in Romania dopo che un’altra struttura simile, trovata nel remoto deserto dello Utah, è stata rimossa – anche se tutt’ora non si sa da chi, come non si sa chi l’abbia impiantata.

Il monolite vicino al sito archeologico in Romania

Il brillante monolite è stato trovato giovedì scorso sulla collina Batca Doamnei, nella città di Piatra Neamt, nel nord della Romania. È stato individuato a pochi metri dal famoso punto di riferimento archeologico della Fortezza dei Daci di Petrodava, il più antico monumento storico di Piatra Neamt. La scoperta particolare segue quella di un oggetto molto simile trovato nel deserto dello Utah.

Simile al monolite dello Utah

Il monolite dello Utah, emerso dalle rocce rosse del deserto, è stato invece avvistato mercoledì scorso da alcuni funzionari locali. Tuttavia la struttura a tre lati è stata rimossa venerdì sera da alcuni sconosciuti, ha dichiarato in una dichiarazione il Bureau of Land Management Utah. La notizia della scoperta nello Utah è diventata rapidamente virale online, e molti hanno notato la somiglianza dell’oggetto con le strane strutture aliene che innescano enormi balzi nel progresso umano nel classico film di fantascienza di Kubrick 2001: Odissea nello spazio.

Vicino alla Montagna Sacra

In Romania, la struttura triangolare ha un’altezza di circa quattro metri e un lato si affaccia sul Monte Ceahlau, conosciuto localmente come Montagna Sacra. È una delle montagne più famose della Romania ed è elencata come una delle sette meraviglie naturali del Paese. I funzionari rumeni ancora non sanno chi sia responsabile dell’erezione del misterioso oggetto. Il funzionario di Neamt Culture and Heritage Rocsana Josanu ha dichiarato: “Abbiamo iniziato a esaminare lo strano aspetto del monolite. Si trova su una proprietà privata, ma ancora non sappiamo chi sia il proprietario del monolite. E’ un’area protetta in un sito archeologico”. Ha aggiunto ancora a proposito della misteriosa comparsa del monolite: “Prima di installare qualcosa lì, bisogna avere il permesso del nostro istituto, che deve poi essere approvato dal Ministero della Cultura”. Ma nessuno ha chiesto il permesso per erigere un altro monolite …

