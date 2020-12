Monaco, 1 dic – Monoliti che spuntano, monoliti che scompaiono, ora il mistero si estende anche alla Germania: durante los corso fine settimana è sparita anche la statua in legno a forma di pene alta due metri, che da anni si ergeva sul monte Grünten a sud-ovest di Monaco. Lo riporta il quotidiano Allgaeuer Zeitung.

Scompare la statua a forma di pene, ma non si sa nemmeno come è apparsa

Ora tutto ciò che rimane del monumento è un piccolo ceppo e alcuni trucioli di legno. Il mistero non riguarda solo la scomparsa della struttura, ma anche le sue origini: ignoto è infatti il nome di chi l’abbia scolpita ed eretta. Nessuno sa, peraltro, come la scultura da 200 kg sia stata trasportata su per la montagna.