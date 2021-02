New York , 16 feb – Elon Musk ha invitato Vladimir Putin su Clubhouse, il social network “esclusivo”. L’imprenditore di Tesla e Space X ha invitato con un tweet il presidente russo a una “conversazione” …

Musk e la bagarre con gli altri social

E’ fatto così Elon Musk, comunica al mondo tramite Twitter: sul social fa endorsement alle criptovalute, parla della “rivoluzione” GameStop e soprattutto (spesso) parla male di Zuckerberg o gli lancia frecciatine. Il patron di Tesla, infatti, sembra avere un vero e proprio conto in sospeso col gigante dei social, tanto da invitare tutti i suoi follower a “boicottarlo” per passare su Gab e usare alternative a WhatsApp.

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse? — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

Putin e la “discussione su Clubhouse”

Sempre su Twitter, quindi, non deve sorprendere che Musk abbia “osato” tirare in ballo l presidente russo Vladimir Putin, invitandolo audacemente a una “discussione su Clubhouse”. Incredibilmente, un portavoce del governo russo ha replicato alla proposta, definendola “molto interessante”. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov spiega ad ogni modo che bisogna “capire” quale sia esattamente l’argomento di discussione perché “il presidente Putin non usa direttamente i social network, non li gestisce personalmente”. Continua quindi il portavoce di Putin: “Dobbiamo capire cosa s’intende, in quale modo gestire il tutto, e poi reagiremo“.

Ma cosa è Clubhouse?

Clubhouse è un social “esclusivo” di cui Musk fa parte: non subisce le censure che possono occorrere ormai per i motivi più disparati su Facebook o Twitter, vi si accede solo per invito e gli inviti sono, a loro volta, un numero limitato. Basti sapere che sono così pochi da essere in vendita su Ebay (concorrente di Amazon e quindi che piace a Musk) a prezzi incredibili. A chi riesce ad iscriversi è consentito chattare in room audio perparlare di quello che più gli aggrada. Il concetto di audio sta riscontrando così tanto successo che anche Facebook, ora, pensa di fare qualche “aggiornamento” … Musk, dal canto suo, ha usato Clubhouse per parlare con l’amministratore delegato di Robinhood (piattaforma di trading colpevole di aver limitato le operazioni sui titoli di Gamestop), Vlad Tenev.

Ilaria Paoletti