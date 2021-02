Atene sotto la neve, l’Acropoli imbiancata è uno spettacolo mozzafiato (Video)

Atene, 16 feb – Non è uno spettacolo consueto quello che sta offrendo Atene in questi giorni: la tempesta Medea che investe da sabato la Grecia, ha precipitato le temperature sotto zero e gli ellenici si sono ritrovati con l’Acropoli imbiancata.

Atene, l’Acropoli sotto la neve

La tempesta di neve Medea orma da giorni si sta abbattendo sulla Grecia: il Paese si è ritrovato con le temperature sotto zero e fortissime nevicate si sono registrate anche nel centro e nel sud della Grecia, dove sono abbastanza inconsuete. La Ert, emittente di stato greca, ha diffuso delle bellissime immagini che mostrano Atene , la splendida Acropoli e il Pantheon ricoperti dalla neve: uno spettacolo straordinario.

La tempesta Medea investe la Grecia

Nel nord della Grecia le temperature sono scese anche fino a – 15 gradi. La guardia costiera ha riferito di aver cancellato la maggior parte dei collegamenti via mare con le isole a causa dei forti venti: le raffiche hanno raggiunto i 118 km/h. Sempre secondo la Ert, gli alberi caduti nelle isole Sporadi a seguito di queste intemperie hanno danneggiato le linee elettriche isolando momentaneamente le isole dalla terraferma e interrompendo l’afflusso di corrente. Il ghiaccio, invece, ha causato la chiusura di un tratto di autostrada che collega Atene e Salonicco. Per il resto, le strade in Grecia sono percorribili solo con le catene da neve. Ma come se non bastasse, secondo il servizio meteorologico la situazione è destinata a peggiorare: il picco del freddo è previsto per domani.

Ilaria Paoletti