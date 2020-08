Roma, 11 ago – La Nigeria è un importante produttore di petrolio, quindi è normale pensare che, dopo l’agricoltura, il settore più importante sia quello della lavorazione del greggio. Così non è, dato che il secondo settore per fatturato e numero di occupati è quello cinematografico.

Nollywood – questo il soprannome dato all’industria cinematografica nigeriana – ha un’importanza di tutto rispetto visto che ogni anno produce all’incirca mille pellicole e occupa, fra diretto e indotto, centinaia di migliaia di lavoratori.

L’origine di Nollywood risale agli anni novanta e più precisamente al 1992, quando viene prodotto un film – “Living in Bondage” – che ottiene un grosso successo e spinge molti a produrre e dirigere film. I primi film “nollywoodiani” sono stati realizzati con il tradizionale metodo analogico ma, successivamente, tutte le produzioni sono sta fatte usando il digitale. La maggior parte di essi non vengono girati in studio e moltissimi video vengono realizzati in alberghi, case private, uffici in tutta la Nigeria. Le location più frequenti si trovano nelle città di Lagos, Enigu e Abuja. Tuttavia, è possibile distinguere alcune produzioni realizzate in luoghi specifici e caratterizzate da elementi locali o regionali: i film girati nella regione settentrionale della nazione sono spesso in lingua hausa, nella regione occidentale prevale la l ingua yoruba mentre la Edo è presente nei video realizzati nell’area di Benin City. così come la lingua Igbo caratterizza le produzioni della regione meridionale.