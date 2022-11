Roma, 15 nov — Non ci sentiamo di raccomandarvi di emulare le sue gesta, ma sicuramente il risultato è notevole: parliamo dell’impresa di un corridore cinese, noto al pubblico come Zio Chen, che in questi giorni è riuscito nella strabiliante impresa di portare a termine una maratona di 42 km fumando una sigaretta dietro l’altra, senza mai fermarsi.

L’atleta cinese che corre la maratona fumando

Chen, 50 anni, ha recentemente completato la maratona di Xin’anjiang a Jiande, in Cina. Le immagini dell’atleta cinese originario di Guangzhou, mentre corre con una sigaretta in bocca e non si ferma nemmeno quando deve accendere quella immediatamente successiva, sono diventate virali su TikTok e si sono diffuse a macchia d’olio sulle altre piattaforme social. Per dimostrare a tutti che «Zio Chen» aveva effettivamente partecipato alla competizione gli organizzatori dell’evento hanno diffuso online le foto del suo attestato di partecipazione. Chen si è piazzato 574esimo nella classifica generale della gara, con un tempo di 3:28:45 su quasi 1.500 corridori.

Non è la prima volta

E non si tratta nemmeno di un’impresa isolata: secondo Canadian Running Magazine il corridore cinese aveva già percorso, fumando ininterrottamente anche in questi casi, sia la maratona di Guangzhou del 2018 che la maratona di Xiamen del 2019, segnando un tempo di 3:36 nel 2018 e di 3:32 nel 2019. Per questa singolare abitudine Chen è noto nei circoli sportivi cinesi come «Fratello fumatore». Le reazioni degli utenti social sono ovviamente contrastanti: c’è chi, con spirito goliardico, «loda» questa sua incredibile capacità polmonare, e c’è chi lo bolla come cattivo esempio. Zio Chen, semplicemente, se ne frega e va per la sua strada, fumandosi una sigaretta dietro l’altra: del resto in Cina non esistono regole che vietano ai maratoneti di fumare mentre gareggiano.

Cristina Gauri