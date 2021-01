Londra, 1 gen – I Paesi guidati dalle donne hanno gestito meglio il Covid? Secondo uno studio condotto negli Usa e nel Regno Unito, la reazione alla pandemia di coronavirus non è stata significativamente migliore nei Paesi guidati dal gentil sesso rispetto a quelli che hanno a capo uomini. In favore di questa percezione, però, giocano un ruolo focale i media.

Donne leader migliori?

Ricercatori statunitensi e britannici hanno analizzato il numero di morti per Covid in 175 Paesi durante i primi mesi della pandemia. Il team di studiosi ha così scoperto che non vi era una base statisticamente significativa per supportare l’idea che le donne leader universalmente gestiscano meglio le crisi (in questo caso, la pandemia). Ma l’idea che le nazioni guidate dalle donne se la siano cavata meglio è il risultato di pregiudizi intrinseci diffusi dai media, secondo i ricercatori.

Il caso della Neozelanda e della Germania

Tale impostazione dei media ha amplificato il peso del successo di alcune donne leader in importanti Paesi sviluppati, come la neozelandese Jacinda Arden e la tedesca Angela Merkel. Nel frattempo, questo pregiudizio ha invece enfatizzato a dismisura i risultati meno positivi di nazioni importanti come il Regno Unito e gli Stati Uniti, i cui leader, Johnson e Trump, sono uomini. Ciò secondo lo studio non tiene conto del fatto che in altri Paesi – come il Vietnam, dove il primo ministro è il maschio Nguyễn Xuân Phúc – ha mantenuto le morti per Covid a meno di 40 persone. Ma, secondo i ricercatori, i media trascurano queste situazioni.

Windsor: “Speculazioni sulla figura femminile”

Lo studio è stato condotto dalla scienziata politica Leah Windsor dell’Università di Memphis, Tennessee e da un team di suoi colleghi: “Dall’inizio della pandemia Covid, molti hanno suggerito che i Paesi guidati da donne se la sono cavata meglio di quelli guidati da uomini”, si legge nello studio. “Ad esempio, il successo del primo ministro neozelandese Jacinda Ardern nell'”appiattire la curva” del contagio ha attirato una incredibile attenzione e ha dato adito a speculazioni circa la centralità di una figura femminile nel mitigare gli effetti deleteri della pandemia”.

Lo studio su 175 Paesi