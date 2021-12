Roma, 18 dic – Assieme alla Germania, è l’Olanda la nazione che più di tutte ha guadagnato dall’introduzione dell’euro. Sarebbe dunque facile pensare che i cittadini olandesi siano tutti favorevoli all’Unione Europea e alle sue politiche. Così, tuttavia, non sembra essere. Anzi.

Il sondaggio: in Olanda il 90% dei cittadini non vuole trasferire più poteri a Bruxelles

Secondo un recente sondaggio, infatti, il 40% degli olandesi sarebbero favorevoli a uscire dall’Unione. La quota è in calo rispetto a qualche anno fa, ma rimane piuttosto considerevole specie se si pensa che in Olanda non esiste una stampa euroscettica come quella della Gran Bretagna. Se questo non fosse di per sé già abbastanza significativo, stando sempre allo stesso sondaggio solo il 10% degli elettori si dichiara disposto a trasferire più poteri alla Commissione. Un numero letteralmente soverchiato dal restante 90% che si mostra contrario ad ulteriori cessioni di sovranità.

In Olanda, come in altre nazioni dell’Ue, la grancassa informativa non ha fatto altro che parlare dei (presunti) effetti negativi della Brexit sull”economia britannica. Questo ha contribuito a far scendere il numero di persone che vorrebbe abbandonare il consesso comunitario. Come in tutte le campagne di disinformazione, la verità sta però venendo a galla. Per quanto riguarda i Paesi Bassi, ad esempio, poche settimane fa il colosso anglo olandese del petrolio Royal Dutch Shell ha deciso di cambiare la sua struttura proprietaria. Trasferendo la sede legale nel Regno Unito e diventando così una società britannica anche dal punto di vista formale. Una scelta che contraddice la narrazione sulla fuga in massa di aziende dalla Gran Bretagna: nella realtà, è accaduto l’esatto contrario. Circostanza che ha esposto al pubblico un’altra menzona su come stia evolvendo il post Brexit. Contribuendo a convincere molti olandesi che potrebbero avere solo vantaggi abbandonando il carrozzone di Bruxelles.

Giuseppe De Santis