L’Ungheria di Orban e le istituzioni che sovrintendono all’Unione europea sono legate da rapporti quantomeno turbolenti. Le radici storiche di questa idiosincrasia affondano nel carattere ideologico che il primo ministro ungherese ha trasmesso al suo partito. Se fino agli anni Novanta, infatti, Fidesz si distingueva per un orientamento generale di stampo piuttosto liberale – nato in chiave prettamente anti-comunista – al quale addirittura il famigerato Soros aveva dato fiducia, sotto la guida di Orban il partito si è spostato gradualmente verso posizioni più radicali.

Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di agosto 2021

Considerando che l’attuale premier ungherese riacquistò la carica attuale con le elezioni parlamentari del 2010, e tenendo a mente che l’entrata dell’Ungheria nell’Unione si concretizzò nel 2004 – quando il Paese era governato dal Mszp, ossia il Partito socialista ungherese – è facile evincere come, a monte del dominio incontrastato di Orban nella nazione magiara, vi sia una sostanziale insoddisfazione dei cittadini nei confronti delle istituzioni europee. Nonostante le continue campagne denigratorie rivolte da anni a Orban, infatti, il suo gradimento è schizzato alle stelle fra il 2006 ed il 2010, per poi rimanere estremamente elevato anche nelle due successive tornate elettorali, nel 2014 e nel 2018. Questo grazie alle sue politiche di stampo conservatore – definite «populiste» dai media mainstream in maniera distorta e semplicistica – volte alla protezione del popolo e delle tradizioni magiare.

Così l’Ue tenta di delegittimare Orban

Il controsenso in essere dell’Unione europea è contenuto interamente nella delegittimazione aprioristica di un leader pluri-votato – attualmente e continuativamente in carica dal 2010 – sulla base di valori e princìpi antitetici a quelli dello Stato stesso. Non è di certo una novità, infatti, che l’Ue si appelli al famigerato articolo 7 del Trattato comunitario per colpire il governo ungherese. Nel 2018, ad esempio, Orban fu accusato di…