Roma, 7 ago – “Not Italy again”. Tre parole virali, tre parole che resteranno per sempre impresse nella mente degli italiani (che se la ridono) e dei britannici (che piangono). La stampa inglese è affranta, disperata, non sa come leggere la serie di sconfitte patite questa estate. E l’incubo è sempre lo stesso: l’Italia. Così i giornali d’oltremanica finiscono per rimarcarlo, questo incubo, peggiorando la (loro) situazione. Perché è chiaro che non gli va giù e non riescono a trattenere la rabbia.

“Not Italy again”. E poi la carrellata di sconfitte: i titoli dei giornali britannici

Vediamoli allora i titoli dei giornali inglesi, partendo appunto dall’ormai mitico “Not Italy again” proposto dal Daily Mail. “Lo straziante risultato della staffetta – scrive il quotidiano londinese – vede l’Italia superare ancora una volta una squadra sportiva britannica dopo aver battuto l’Inghilterra di Gareth Southgate ai rigori nella finale dei Campionati Europei del mese scorso a Wembley. L’oro nella staffetta olimpica 4x100m maschile segna una meravigliosa estate di successi per l’Italia, che include la vittoria nella finale olimpica dei 100m maschili, la finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra e l’Eurovision Song Contest”.

Novero di successi tricolori riportato, con qualche omissione, anche dall’Independent: “Eurovision, Euros (gli Europei di calcio, ndr), now this”. Sì, pure questa vittoria. “La squadra britannica della 4×100 saluta l’anno straordinario dell’Italia dopo il dramma della staffetta olimpica”, scrive il quotidiano inglese.

Stessi successi italiani e relative sconfitte britanniche evidenziati dal Times. “The italians again”, “ancora una volta gli italiani”, titola il più prestigioso quotidiano inglese. “Un centesimo di secondo era tutto ciò che divideva l’oro dall’argento nella 4x100m olimpica maschile”, scrive poi amareggiato il più prestigioso quotidiano britannico.



Più mesto il Daily Express: “La squadra britannica si vede strappare l’oro nella staffetta 4x100m maschile dall’Italia, in un finale al cardiopalma”.

Il Guardian si limita invece a sottolineare “la favola italiana”, senza troppo piangersi addosso: “Italy’s fairytale”, con l’oro nella 4×100 “continua l’estate di successi” italiani.

Il titolo più bello (per noi)

Ma il titolo forse più bello, per noi, è quello del Sun: “Second Best”. Fuor di letterale traduzione, suona come: “Eterni secondi”. Ovvero sempre dietro l’Italia.

Eugenio Palazzini