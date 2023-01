Roma, 28 gen – Ha raggiunto le dodici milioni di visualizzazioni in meno di ventiquattro ore, l’ultima clip di Project Veritas. I giornalisti di inchiesta hanno pubblicato un video in cui un inviato sotto copertura dialoga con Jordon Trishton Walker, dirigente della multinazionale del farmaco Pfizer, e quello che ne emerge è sconvolgente.

Fanno letteralmente tremare i polsi le parole di Walker che, secondo Project Veritas, ricoprirebbe il delicato ruolo di direttore per la ricerca e lo sviluppo di Pfizer: “Una delle cose che stiamo esplorando è come, perché non lo mutiamo [il Covid] noi stessi in modo da poter creare, sviluppare preventivamente nuovi vaccini, giusto? Quindi, dobbiamo farlo. Se lo faremo, però, c’è il rischio che, come puoi immaginare, nessuno vuole che un’azienda farmaceutica muti … virus”. E ancora: “Non dirlo a nessuno. Promettimi che non lo dirai a nessuno. Il modo in cui [l’esperimento] funzionerebbe è che mettiamo il virus nelle scimmie, e successivamente facciamo in modo che continuino a infettarsi a vicenda, e raccogliamo campioni seriali da loro…”

“Parte di ciò che [gli scienziati Pfizer] vogliono fare è, in una certa misura, cercare di capire, sai, come ci sono tutti questi nuovi ceppi e varianti che saltano fuori. Quindi è come cercare di catturarli prima che compaiano e [così che] possiamo sviluppare un vaccino profilattico, tipo, per nuove varianti. Ecco perché, tipo, lo fanno controllato in un laboratorio, dove dicono che questo è un nuovo epitopo, e quindi se in seguito viene fuori in pubblico, abbiamo già un vaccino che funziona”.

“ Covid is a cash cow for us”

Giornalista: Ma non è il miglior modello di business? Ad esempio, controlla la natura prima ancora che la natura accada da sola, giusto?

Walker: Se funziona.

Giornalista: Cosa vuol dire se funziona?

Walker: Perché, tipo, a volte c’erano solo mutazioni che saltavano fuori e non siamo preparati per questo, come con delta o omicron e cose del genere. Quindi, chi lo sa? Voglio dire, in entrambi i casi, sarà una vacca da mungere (“a cash cow for us”). Il Covid sarà probabilmente una mucca da mungere per noi per un po’ andando avanti, cosa che ovviamente mi piace…

Giornalista: Beh, penso che l’intera, sai, penso che l’intera, tipo, ricerca sui virus e la sua mutazione, tipo, sarebbe l’ultima, tipo, vacca da mungere.

Walker: Sì, sarebbe perfetto.

Quello che si evince dalle parole di Walker è, a dir poco, sconvolgente: il presunto dirigente, inconsapevole di essere registrato, sostiene che Pfizer starebbe lavorando segretamente per creare nuove varianti del virus Covid -19. A seguito di queste varianti si potrebbero quindi sviluppare nuovi vaccini pronti per essere acquistati.

Gli ultimi minuti del video sono grotteschi: James O’Keefe si rivela a Walker il quale reagisce istericamente, sostenendo che stava mentendo intenzionalmente con l’intenzione di impressionare. La situazione degenera e Walker perde definitivamente il controllo chiamando la polizia, affermando di essere minacciato da sei uomini bianchi. La carta del razzismo, anche se giocata senza senso, ha sempre un suo perché. Walker avrebbe cancellato il suo profilo Linkedin.

Pfizergate, silenzio tra i principali media mainstream

Non è la prima volta che le multinazionali del farmaco vengono accusate di lucrare sulle malattie, proprio per questa ragione è nato il termine Big Pharma. Secondo Oxfam, Pfizer, BioNTech e Moderna guadagnano mille dollari al secondo. Citando un articolo di qualche mese fa del The Guardian: “Pfizer ha guadagnato quasi 37 miliardi di dollari (27 miliardi di sterline) di vendite dal suo vaccino Covid-19 lo scorso anno [2021], rendendolo uno dei prodotti più redditizi della storia, e ha previsto un altro anno eccezionale nel 2022, con una grande spinta proveniente dal suo vaccino Covid-19. pillola Paxlovid.”

Tuttavia, al momento, il video di Project Veritas sembra non trovare il riscontro che meriterebbe sui media. Una delle poche eccezioni è quella di Tucker Carlson, noto volto di Fox News. Addirittura, lo stesso motore di ricerca Google, come risultato relativo a Jordon Trishton, sembra non fornire risultati di ricerca generosi.

La risposta della politica Usa

In risposta al video di Project Veritas, il senatore statunitense Ron Johnson ha chiesto al Congresso di indagare sui produttori di vaccini e sul processo di approvazione dello stesso vaccino Covid. Un altro senatore americano, Marco Rubio, ha inviato una lettera al CEO di Pfizer Albert Bourla scrivendo: “Se le affermazioni dettagliate nel video di Veritas sono vere, Pfizer ha anteposto il suo desiderio di profitto alla preoccupazione per la salute nazionale e globale e deve ritenersi responsabile.”

Valerio Savioli