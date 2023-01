Gerusalemme, 28 gen – A stretto giro di posta, la città di Gerusalemme è stata scossa da due attentati, che hanno causato sette morti e diversi feriti. Nella serata di ieri, un giovane palestinese è entrato nella sinagoga Neve Yaakove e ha aperto il fuoco sui presenti, uccidendo sette persone. Questa mattina, invece, un altro palestinese ha ferito in modo grave due cittadini israeliani nella città di David, a Gerusalemme Est. Una lunga scia di sangue che ha macchiato il centro religioso dell’ebraismo.

Doppio attentato a Gerusalemme

Iera sera, in una sinagoga situata nella zona orientale di Gerusalemme, i fedeli si erano riuniti in preghiera per celebrare l’inizio dello Shabbat. A un certo punto ha fatto irruzione nel tempio un ragazzo armato, che ha esploso vari colpi contro la folla, inseguendo anche quelli che stavano provando a fuggire. Il bilancio finale è di sette morti e dieci feriti. L’attentatore è un 21enne palestinese, ma con documento d’identità israeliano, che si è poi allontanato in macchina dal luogo del delitto. Intercettato dalla polizia, il giovane è stato ucciso durante lo scontro a fuoco con gli agenti. Secondo il quotidiano Yedioth Ahronoth, l’autore dell’attentato apparteneva alle Brigate dei martiri di Al-Aqsa e risiedeva nel campo profughi di Shuafat. Le forze dell’ordine hanno quindi arrestato 42 persone sospettate di essere collegate al misfatto.

Questa mattina, invece, al sito archeologico Città di David un 13enne palestinese ha aperto il fuoco su alcuni visitatori. Sono rimasti feriti due cittadini israeliani, padre e figlio, rispettivamente di 22 e 45 anni. Il giovanissimo attentatore è rimasto ferito dai colpi sparati da alcuni civili armati, per poi essere tratto in arresto dalle forze dell’ordine. «Israele agirà con determinazione e compostezza, invito il pubblico a non farsi giustizia da solo», ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Gabriele Costa