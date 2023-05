Roma, 28 mag – Lunedì scorso, 22 maggio, è stato un giorno importante non solo per la Nigeria, ma per tutta l’Africa. E’ stato il giorno dell’inaugurazione della Dangote refinery, la più grande raffineria dell’Africa costruita dal miliardario nigeriano Aliko Dangote e situata nello stato di Lagos. La raffineria produrrà 650mila barili di carburanti al giorno.

La raffineria che può cambiare il destino economico della Nigeria

Per capire l’importanza di questa opera, è necessario sottolineare il fatto che fino ad ora la Nigeria, pur essendo il più grande produttore di petrolio dell’Africa, importava i carburanti consumati, perché non disponeva di raffinerie ad hoc. Un problema di costi enorme, visto che ogni anno venivano spesi 10 miliardi di dollari di valuta pregiata per finanziare le importazioni e altri 10 miliardi di dollari per abbassare il prezzo della benzina per i consumatori. Un salasso per un Paese dove 90 milioni di persone vivono in condizioni di estrema povertà, senza contare che buona parte della benzina utilizzata in Nigeria viene contrabbandata e venduta in altre nazioni africane, costringendo gli automobilisti nigeriani a lunghe code ai distributori.

Aliko Dangote, data la situazione, ha intravisto un’opportunità e già nel 2016 ha iniziato la costruzione della raffineria, costata 19 miliardi di dollari e che adesso ha iniziato a essere operativa. Grazie a questa opera la Nigeria non solo risparmierà 10 miliardi di dollari all’anno spesi per l’importazione di carburanti, ma ne potrebbe incassare altrettanti con l’esportazione. L’apertura della raffineria dovrebbe inoltre creare decine di migliaia di posti di lavoro, stimolando la nascita di altre industrie legate alla produzione di fertilizzanti, cosmetici e tessuti sintetici. Come è facile immaginare, i politici nigeriani non hanno perso l’occasione per lodare questo progetto. All’inaugurazione della Dangote refinery, ha partecipato il presidente uscente della Nigeria Muhammadu Buhari il quale, oltre ad elencare gli enormi benefici economici della raffineria in questione, ha sottolineato come essa sia motivo di orgoglio per tutta l’Africa, visto che a finanziarla non sono imprenditori cinesi o di altri Paesi, ma un uomo d’affari nigeriano.

Giuseppe De Santis