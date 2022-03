Roma, 23 mar – Cosa sta succedendo all’ambasciata russa di Varsavia? Gli analisti dell’Open Source Intelligence Monitori hanno pubblicato una foto su Twitter in cui si vede del fumo nero uscire dai tetti dall’edificio che ospita la sede diplomatica di Mosca. “C’è fumo proveniente dall’ambasciata russa a Varsavia. Ci sono voci che i diplomatici russi stanno bruciando documenti, come a Kiev, poco prima dell’invasione”, scrive l’Osint. “Questo non significa che la Russia si stia preparando per un’invasione della Polonia, ma potrebbe essere un segnale che i diplomatici russi si stanno preparando a lasciare la capitale per qualche motivo”, precisano gli analisti.

Smoke can be seen coming from the Russian Embassy in the Polish Capital City of Warsaw, there are claims that Russian Diplomats are burning documents, the same thing was done at the Russian Embassy in the Ukrainian Capital City of Kyiv right before the Invasion of February 24th. pic.twitter.com/oQZDNMQnc6

— OSINTdefender (@sentdefender) March 22, 2022