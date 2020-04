Roma, 18 apr – Negli ultimi anni il Senegal è stata una delle nazioni africane che è cresciuta maggiormente, un risultato possibile grazie ai miglioramenti fatti nel settore agricolo e agli investimenti in infrastrutture. E’ importante, fra le altre cose, ricordare la costruzione di una nuova città, Diamnadio, progettata per alleviare la congestione di Dakar e rendere la capitale più vivibile.

Gli investimenti infrastrutturali non si sono però limitano alla nascita di questo nuovo insediamento, ma puntano anche a trasformare il Senegal in un hub logistico che permetta alle nazioni vicine di usare i suoi porti per l’esportazione e l’importazione di merci.

A tale proposito è degno di nota l’accordo siglato tra il governo senegalese e il colosso emiratino DP World per la costruzione a Dakar di un nuovo porto e di una zona economica speciale il cui fine è quello di trasformare la capitale in un grande centro logistico che serva l’Africa nord occidentale. L’annuncio è arrivato dopo un incontro tra il presidente del Senegal Macky Sall e il presidente di DP World Sultan Ahmed bin Sulayem, il quale ha sottolineato come Dakar diventerà un importante aggregatore di merci creando un hub per importatori ed esportatori africani e generando valore non solo per il Senegal ma anche per le imprese dell’Africa occidentale.