Roma, 17 apr – Non solo tosse e starnuti diffondono il contagio da Covid-19: anche le goccioline di saliva emesse mentre si parla normalmente sono sufficienti a veicolare l’infezione. Da qui, secondo gli esperti, deriva l’importanza dell’indossare la mascherina, – non solo per proteggersi dalle droplet altrui, ma per preservare il prossimo dalle proprie.

L’esperimento

Un team di ricercatori americani del National institutes of health ha dimostrato, in un video decisamente esplicativo, come le micro-particelle di saliva escono normalmente dalla nostra bocca quando parliamo. I ricercatori hanno girato un video al buio, evidenziando le droplet con un laser verde da 532 nm quando vengono emesse pronunciando una semplice frase, a intensità variabile. L’esperimento è diviso in due fasi: senza mascherina e indossandone una.

Fase 1

Nella prima fase, quella senza mascherina, l’operatore del video invita il collega a ripetere più volte, regolando l’intensità della voce, la locuzione Stay healty, (rimani in buona salute). Nel filmato il laser rivela la presenza di una miriade di punti ravvicinati: si tratta proprio delle micro particelle di saliva che, nel caso del coronavirus, possono essere coinvolte nella trasmissione del contagio.

Fase 2