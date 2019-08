Roma, 28 ago – Ghana e Costa D’Avorio producono il 60% del cacao di tutto il mondo ma, paradossalmente, i coltivatori dei due Paesi ricevono pochissimo sebbene il valore del cioccolato e dei dolci prodotti in tutto il mondo sia di 100 miliardi di dollari.

Il motivo di questo paradosso sta nel fatto che ad aggiungere valore ai chicchi di cacao è la trasformazione di questi in cioccolata e altri prodotti, ma queste lavorazioni avvengono prevalentemente fuori dall’Africa e così i Paesi produttori ricevono pochi benefici.

I governi locali sono ben coscienti di questo problema e non a caso quello del Ghana ha avviato il progetto “One District One Factory” percosì da ottenere maggiori ricadute economiche. Nonostante i progressi in questo campo sono ancora tantissimi coloro che lavorano in agricoltura e quindi a breve termine altri interventi sono richiesti per migliorare le condizioni economiche degli agricoltori.