Roma, 28 ago – L’inciucio M5S-Pd forse convincerà Mattarella (e impedirà agli italiani di tornare al vot9o ma a quanto pare non convince l’uomo della strada. Come risulta da un video rilanciato dall’Ansa e che sta diventando virale. “Vi siete abbassati, come fate a non vergognarvi? Tutti gli appalti li avete gestiti male. Sono entrati tanti miliardi nelle vostre casse, lo sappiamo benissimo. Mi inviti nel suo ufficio che ne parliamo”. Così un passante critica duramente Maria Elena Boschi incontrata in una via del centro di Roma. “Le dico una piccola cosa: negli ulltimi 14 mesi non ci siamo stati noi al governo, c’è stato un altro governo“. si giustifica la Boschi.

“Come fate ad andare con Di Maio?”

Poi il contestatore si presenta e dice di essere di estrema destra allora la Boschi replica: “Credo sia giusto che lei ne parli con quelli che la rappresentano”. “No, io non devo parlare con Salvini”, risponde il signore nel video. “Come fate ad abbassarvi così? – la incalza – Di Maio, che mi ha invitato a pranzo, mi ha detto che il padre è di estrema destra. Come fate ad andare con Di Maio, come fate a non vergognarvi?“, chiede il signore all’ex ministro del Pd. Ma a quel punto la Boschi è già salita in macchina e al passante non resta che scusarsi con la sicurezza per i suoi modi un po’ rudi.





Ecco il video:

Ludovica Colli

Commenti

commenti