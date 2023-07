Roma, 8 lug – Che fine ha fatto il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin? E’ in Bielorussia o a San Pietroburgo, come sostiene Lukashenko? Vive(va) nel lusso o è un morto che cammina? Mistero, al netto delle varie ricostruzioni e delle comunicazioni contraddittorie. Sta di fatto che ora è ricomparso, dopo lunghi giorni di totale silenzio, da quando cioè ha fermato d’un tratto la cavalcata dei suoi miliziani su Mosca. Prighozin è rispuntato sui social con un post durissimo, in cui attacca a gamba tesa i media russi. “Leggere i giornali, sentire le storie in tv, mi fa stare molto male, i bastardi della tv, che ieri ammiravano i ragazzi della Wagner, ora stanno versando ogni tipo di veleno…”, scrive l’ex “chef di Putin”, citato da Novaya Gazeta. “Ricordate, bastardi della tv, che non sono stati i vostri figli a combattere nelle nostre file, non sono stati i vostri figli a morire, ma voi, bastardi, state facendo audience con storie come questa”, tuona Prigozhin.

Perché Prigozhin è ricomparsa sui social e attacca i media russi

Ma perché Prigozhin è rispuntato proprio adesso. E come mai attacca così i media russi? Verosimilmente, il fondatore della Wagner è infuriato per le immagini pubblicate dopo le perquisizioni effettuate in una sua villa. Foto che immortalano armi, rubli impacchettati, lingotti d’oro, una piscina coperta, teste mozzate e oggetti pacchiani vari. Scatti che puntano con tutta evidenza a screditare Prigozhin agli occhi dei cittadini russi, perché proprio lui accusava alcuni generali di Mosca di vivere nel lusso. Filmati del blitz sono stati peraltro trasmessi durante il programma 60 minuti sul canale statale Rossiya 1 e rilanciati da quasi tutti i media russi. Quei “bastardi della tv”, è probabilmente riferito a chi ha mandato in onda questi filmati.

Alessandro Della Guglia