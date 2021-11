Roma, 29 nov – Altro che smart working, videochiamate e riunioni su zoom. L’ultima trovata ai tempi del Covid è il box di vetro. Prova ne è quanto accaduto in Repubblica Ceca, dove il presidente – positivo al virus – ha deciso di nominare il nuovo primo ministro dall’interno di un cubo allestito nella residenza presidenziale di Lany, nei pressi della capitale Praga. Sembra una scena da confessionale del Grande Fratello e invece è quanto davvero accaduto nella nazione mitteleuropea.

Repubblica Ceca, il presidente chiuso in un box di vetro

Milos Zeman, presidente ceco, è ancora in convalescenza dopo una lunga permanenza in ospedale a causa di problemi allo stomaco. Non appena uscito dalla struttura ospedaliera è infatti risultato positivo al coronavirus e ha escogitato così un nuovo metodo per tornare in presenza da positivo: in un box di vetro. Nominando così Petr Fiala premier della Repubblica Ceca. Il presidente Zeman “è uscito dall’ospedale militare con il benestare dei medici e ha fatto rientro nella sua residenza”, aveva scritto su Twitter il portavoce presidenziale Jiri Ovcacek.

Il nuovo governo ceco

Il 77enne Zeman, peraltro, aveva da poco ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid. Da tempo è però in cattive condizioni di salute, malato di diabate e costretto a spostarsi in sedia a rotelle. Il 57enne Fiala è il leader del Partito Democratico Civico dal 2014. Professore di Scienze Politiche, fra il 2012 e il 2013 ricoprì la carica di ministro dell’Istruzione. Il suo partito conservatore, in coalizione con i Democratici Cristiani e il partito TOP 09, ha vinto le elezioni politiche – tenutesi lo scorso ottobre – con il 27,8% dei voti. Per la formazione del governo, questi tre partiti si sono poi uniti alla coalizione liberale di centrosinistra formata dal Partito Pirata e da Stan (gruppo composto da sindaci e candidati indipendenti) – che aveva centro il 15,6% dei voti. “Sono convinto che avremo presto un governo forte e stabile”, ha affermato Fiala.

Eugenio Palazzini