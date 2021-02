Bucarest, 5 feb – Ha sconvolto la Romania la storia di un neonato morto in seguito al battesimo ortodosso che lo ha lasciato con acqua nei polmoni. L’ala tradizionalista della Chiesa Ortodossa, però, non accoglie proposte: “Il rito rimane lo stesso”.

Romania, battesimo ortodosso e immersione

Il battesimo ortodosso è ispirato direttamente a quello di San Giovanni Battista. Come, infatti, i fedeli venivano completamente immersi nel fiume Giordano, così nel rito ortodosso (che riguarda non solo la Romania ma molti altri Paesi come la Georgia), i bambini intorno al quarantesimo giorno di vita vengono immersi nell’acqua santa, questo per tre volte. Purtroppo, in seguito alla cerimonia, un neonato ha perso la vita.

Neonato morto con l’acqua nei polmoni

Secondo EuropaToday, il bimbo di appena sei settimane ha subito un arresto cardiaco. E’ stato perciò ricoverato d’urgenza lunedì scorso ma purtroppo è deceduto poche ore dopo l’arrivo: l’autopsia ha rivelato del liquido nei suoi polmoni. E’ stata quindi aperta una indagine per omicidio colposo contro il sacerdote che ha officiato il rito nella città di Suceava. Nel frattempo, una petizione online che invoca modifiche al rito del battesimo ortodosso ha raccolto più di 56mila firme in tre giorni.

Le reazioni della Chiesa Ortodossa

Ma mentre il portavoce della Chiesa Vasile Banescu dice che i sacerdoti potrebbero anche limitarsi a versare acqua sulla fronte dei neonati per battezzarli senza ricorrere all’immersione completa, l’arcivescovo Teodosio, leader dell’ala tradizionalista, pare del tutto irremovibile: nonostante la petizione, ha già dichiarato che il rito non cambierà.

Ilaria Paoletti