Olonets, 25 ott – Siamo vicini a San Pietroburgo, in Russia, dove le tradizionali esibizioni con gli orsi sono ancora molto in voga nei circhi. Proprio durante una performance circense un orso ha attaccato il suo domatore davanti agli occhi delle numerose famiglie presenti.





Terrore per le famiglie

Racconta una testimone: “Abbiamo preso i nostri bambini e abbiamo cominciato a correre”. A quanto pare l’orso avrebbe sofferto di diversi dolori alle articolazioni provato e, una volta obbligato dal domatore e fare una capriola, ha deciso di mordere l’uomo che lo teneva al guinzaglio. Il domatore è spaventato e ferito, ma tutto sommato gli è andata bene, e la polizia russa ha aperto un’inchiesta per verificare eventuali responsabilità.

Video virale

Il video è presto diventato virale in Russia; nel filmato si può vedere l’animale spingere una carriola con le zampe anteriori. E’ ben visibile il domatore che lo tiene al guinzaglio. Dopo l’aggressione, sono risultati del tutto inefficaci i calci che gli ha sferrato un altro domatore. I presenti sono stati costretti a sedare l’animale, immobilizzandolo con una scossa di taser. Come si vede dal video, nel circo non erano presenti reti di protezione tra scena e pubblico. Lyudmila Misnik, donna che gestisce il circo itinerante, ha dichiarato che a provocare la reazione dell’orso sono stati i flash dei cellulari. Il domatore Ruslan Solodyuk, ha invece ammesso all’emittente Ren TV che in realtà alla base dellla forte irritazione dell’animale c’era il dolore alle articolazioni.

Ilaria Paoletti