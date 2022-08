Roma, 12 ago – Salman Rushdie, celebre scrittore e destinatario di una fatwa Khomeini per il suo libro I Versi Satanici, è stato aggredito. Rushdie si è trovava su un palco a New York, dove stava per tenere una conferenza. Stando a quanto riferito da un giornalista dell’Associated Press, presente sul posto secondo, l’aggressore è salito sul palco dove si trovava lo scrittore e lo ha preso a pugni o a coltellate. Stando a quanto riferito dai media americani, Rushdie sarebbe stato picchiato ma non accoltellato. L’aggressore è stato fermato e arrestato.

Aggiornamento: Stando a quanto riferito dalla polizia di New York, Rushdie è stato ferito al collo da un’arma da taglio ed è stato portato in elicottero in ospedale, ma le sue condizioni non sono ancora note. “Stiamo affrontando una situazione di emergenza”, ha detto un portavoce dell’istituto Chautauqua contattato dalla Reuters.