San Marino, 6 lug – La Repubblica di San Marino è il primo Stato europeo Covid free. Il traguardo è stato raggiunto ieri quando l’ultimo paziente si è negativizzato. Si tratta di un uomo di mezza età, con varie patologie, immunodepresso, che risultava positivo da ben cinque mesi. “Il merito di questo risultato – dice Alessandra Bruschi, direttore generale dell’Istituto per la sicurezza sociale di San Marino – è principalmente dovuto alla massiva campagna vaccinale che è stata condotta“.

San Marino primo Stato europeo Covid free

Per un solo paziente, positivo da mesi, San Marino ha dovuto dunque aspettare fino a ieri per dichiararsi Covid free. “Adesso – spiega la Bruschi – non dobbiamo abbassare la guardia perché sappiamo che nelle realtà a noi limitrofe il virus circola ancora, compresa la variante Delta. Stiamo continuando a eseguire tamponi – sottolinea – anche la scorsa settimana ne sono stati processati quasi 600 senza riscontrare casi positivi. Possiamo guardare con fiducia al futuro perché i vaccini funzionano“.

Nella Repubblica del Titano vaccinazione con Sputnik

Le autorità di San Marino hanno dato il via alla campagna vaccinale con diverse settimane di ritardo rispetto agli altri Paesi europei, a causa di ritardi nella consegna delle dosi. Così la Repubblica del Titano ha scommesso sul vaccino russo Sputnik V, a doppia dose, con cui ha immunizzato la quasi totalità della popolazione, a parte qualche carico di dosi Pfizer.

Il turismo vaccinale

Ma a San Marino le vaccinazioni continuano, grazie al turismo. Infatti, chiunque, purché non sia italiano, può acquistare per 50 euro le due dosi di Sputnik con l’obbligo di soggiornare tre giorni per ogni seduta. Oltre 1.000 le somministrazioni con prenotazioni fino a fine agosto. Oggi sul monte Titano si respira aria di totale normalità: infatti è caduto anche l’obbligo d’indossare la mascherina anche nei luoghi chiusi. C’è un solo problema: i cittadini di San Marino che hanno fatto lo Sputnik però per adesso non possono usufruire dei vantaggi del green pass Ue. Questo perché il vaccino non è stato approvato dall’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali.