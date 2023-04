Roma, 5 apr – Sconfitta alle elezioni in Finlandia, Sanna Marin molla la guida del Partito Socialdemocratico. Il premier uscente ha annunciato oggi la sua decisione, affermando che la sua avventura alla guida del partito “è giunta alla conclusione” e specificando non si candiderà “per un altro mandato come leader dell’SDP al prossimo congresso”, fissato a settembre. Riferendosi poi alla ridda di polemiche generata dai video divenuti virali, in cui la giovane leader finlandese si dava alle danze sfrenate, ha ammesso che di aver attraversato “momenti eccezionalmente difficili”. Con la sua “resistenza” che “è stata messa a dura prova in questi anni”.

Stellina caduta, in Finlandia

La 37enne Marin ha pure colto l’occasione per spiegare che nelle prossime ore si dimetterà dal governo di Helsinki, escludendo dunque la possibilità – ventilata anche da diversi media italiani – di entrare a far parte del nuovo esecutivo. Quest’ultimo sarà guidato dal centrista Petteri Orpo che però non ha ancora fatto sapere se opterà per un’alleanza con i socialdemocratici oppure con i nazionalisti di Riikka Purra. “Non credo sia probabile che io stessa faccia parte della squadra ministeriale“, ha detto Marin. Spifferi mediatici, particolarmente insistenti nelle ultime 48 ore, la davano papabile per il ministero degli Esteri. Ipotesi esclusa a questo punto dallo stesso premier uscente. Ed è senz’altro onorevole la sua scelta di lasciare la guida dei socialdemocratici, mostrando da questo punto di vista una sostanziale differenza con quanto accade sovente in Italia. In Finlandia, con tutta evidenza, quando si perde si prende atto della sconfitta e si lascia spazio ad altre personalità. Non ci si abbarbica alla poltrona. Occhio però a quanto potrebbe accadere in chiave europea, perché la carriera politica della bella Marin non è affatto detto che finisca così.

Sanna Marin futura von Der Leyen?

Nell’annunciare le sue dimissioni, il primo ministro uscente ha precisato: “Non mi è stato offerto un incarico internazionale. Continuerò a lavorare come deputato“. Tutto vero o siamo di fronte a un astuto bluff? Difficile dirlo con certezza perché è senz’altro possibile che la Marin non sia stata contattata da nessuno fuori dalla Finlandia. Eppure circolano voci interessanti, chiacchiere, evocazioni, indicazioni. Nulla di concreto, per ora. Tuttavia concretizzabile. Proviamo allora a seguire il filo delle ipotesi, porta a questo scenario: Sanna Marin potrebbe sostituire Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea. Il voto al riguardo è previsto nella primavera del 2024 e la giovane (ex) leader finlandese verrebbe candidata dal gruppo dei Socialisti in Europa. Un anno ancora da deputata a Helsinki, per poi proiettarsi al Palazzo Berlaymont di Bruxelles.

Eugenio Palazzini