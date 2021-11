Edimburgo, 4 nov — A scuola con la gonna per «promuovere l’uguaglianza» e sfatare quei terribili, inutili stereotipi di genere: quelli su cui, pensa un po’, si basano millenni di civiltà. E’ il gentile diktat contenuto nella mail che la Castleview Primary School di Edimburgo, in Scozia, ha inviato alle famiglie degli alunni maschi e al corpo degli insegnanti (uomini). Lo riporta il DailyMail, riferendo le reazioni, decisamente allibite, di gran parte dei genitori: «Lasciate che i bimbi siano semplicemente bimbi» è la frase che va per la maggiore tra gli sbigottiti parenti degli alunni.

