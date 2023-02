Roma, 17 feb — Possedere un’ottima forma fisica e dei rudimenti di difesa personale può salvare da violenze e molestie: lo testimonia quanto accaduto il mese scorso a Nashali Alma, 24enne residente in Florida, che aggredita dal 25enne Xavier Thomas-Jones mentre si stava allenando in palestra ha trovato la forza di reagire e respingere l’aggressore a cazzotti. La scena, immortalata dalle telecamere di videosorveglianza della palestra, è stata diffusa dall’ufficio dello sceriffo di Hillsborough e ha immediatamente fatto il giro dei web. L’uomo è stato arrestato.

Si allena in palestra e viene aggredita, respinge il maniaco a pugni in faccia

L’episodio risale al 22 gennaio scorso ed ha avuto luogo a Tampa, Florida. Come detto, la 24enne, che è una body builder, si trovava nella palestra condominiale quando ha subito un tentativo di violenza sessuale da parte del maniaco, che per alcuni secondi è riuscito ad avvinghiarsi a lei, buttandola per terra. La ragazza, lungi dall’arrendersi, ha reagito con forza prendendolo ripetutamente a pugni e riuscendo così ad allontanarsi per allertare le forze dell’ordine. Prima di finire in manette Thomas-Jones se l’era data a gambe tentando, senza riuscirci, di aggredire un’altra donna.

«Il mio consiglio è di non arrendersi mai. I miei genitori mi hanno sempre detto di non rinunciare mai a nulla ed è una cosa che avevo in mente quando stavo lottando finché non ci si arrende si combatte», ha dichiarato Nashali- «Finché non ti arrendi, reagisci e gli dimostri che sei forte, che sei in grado di reagire, di sopravvivere e di uscire da questa situazione, credo che sia possibile».

Cristina Gauri