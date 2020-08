gli antifa e i supporter di Blm si sono lasciati andare a una vera orgia di distruzione e violenza , mettendo a repentaglio non più solo le proprietà, i beni e le abitazioni ma le vite stesse degli abitanti. Non è un caso, ad esempio, che proprio una delle due vittime della sparatoria, il 36enne Joseph Rosenbaum, sia iscritto nel registro dei molestatori sessuali del Wisconsin per aver abusato di un minore, mentre sugli altri due coinvolti pendevano denunce per furto e un arresto per condotta molesta sotto sostanze stupefacenti e possesso illegale d’armi. Da qui il contesto al limite del «bellico» in cui si inserisce la figura di Kyle Rittenhouse , il diciassettenne che in compagnia di altri uomini armati si era volontariamente messo a tutela di un impianto di erogazione di benzina per evitarne che fosse distrutto e saccheggiato.

Kenosha è un piccolo, anonimo centro del Wisconsin: le immagini che ci arrivano, ben da prima della sparatoria, sono da teatro di guerra: veicoli in fiamme che ardono segnali stradali e messaggi pubblicitari, devastazioni, saccheggi, scontri di piazza . Non c’è traccia di semplici «pacifici manifestanti», come vorrebbe invece lasciare intendere la stampa progressista. Sempre più simili ad autentici «domestic terrorists»,

Kenosha, Winsconsin, 27 ago – Nonostante la stampa – tanto una parte di quella americana ferma sulle coordinate liberal quanto la maggioranza di quella italian a– abbia già ricostruito la dinamica dell’uccisione di due antifascisti in Wisconsin per mano del 17enne Kyle Rittenhouse , rubricandola come «bianco uccide due pacifici manifestanti», le cose appaiono molto più complesse di questa semplicistica – o in mala fede? – ricostruzione; una narrazione più utile a rinfocolare la simpatia per i rioters dei Black Lives Matter, che da mesi ormai stanno letteralmente mettendo a ferro e fuoco gli Sta ti Uniti.

Nonostante il dito puntato della stampa mainstream, i video e le foto scattate in sequenza che ricostruiscono ogni singolo istante di quei drammatici momenti dimostrano chiaramente come Rittenhouse non abbia aperto il fuoco in maniera indiscriminata, ma solo per difendere la propria vita. Kyle è stato letteralmente inseguito da decine di antifa, molti dei quali armati con oggetti contundenti, e aggredito. Lo si vede anche a terra colpito con uno skateboard e, cosa ancora più drammatica, impegnato in un corpo a corpo con uno

dei «manifestanti» che impugnava una arma da fuoco. A riprova del suo oggettivo aver agito per legittima difesa anche la scena, sempre immortalata in video, di lui che dopo aver aperto il fuoco si incammina a mani alzate verso i mezzi della polizia per consegnarsi, e questi lo lasciano andare come se niente fosse.

L’arresto del giovane, con una incredibile incriminazione per omicidio di primo grado, sembra essere il risultato della solita campagna di politicizzazione di questo conflitto.