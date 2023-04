Roma, 29 apr — Mentre in Italia i presidi di alcuni licei vanno in brodo di giuggiole ergendosi a fari del progresso per avere istituito le (illegali) carriere alias, nei Paesi anglosassoni continuano a disvelarsi in tutta la loro drammatica crudezza i risultati delle politiche della cosiddetta «inclusione di genere»: ultimo, emblematico esempio è rappresentato da una violentissima rissa tra uno studente trans e alcune studentesse di un liceo di Riverside, nella tollerante California.

Il copione è il medesimo di tante, troppe situazioni che si sono avvicendate negli ultimi mesi, e vede sempre il maschio biologico di turno autoidentificarsi come femmina appropriandosi degli spazi riservati alle donne. L’unica sensibilità degna di riguardo, in queste situazioni, sembra essere quella maschile, mentre le donne vengono marginalizzate, costrette a subire la presenza di individui con genitali maschili negli spogliatoi o a gareggiare negli sport in maniera impari con maschi biologici che finiscono per appropriarsi di premi destinati alla categoria femminile. L’atteggiamento arrogante di questi individui, pieni di odio e una buona dose di invidia e risentimento verso le femmine biologiche, finisce per originare situazioni di bullismo e tensione che sfociamo in risse brutali.

Secondo quanto riportato da Fox11 e mostrato da alcuni video diventati virali sui social uno studente trans del liceo Martin Luther King di Riverside in California, ha aggredito una ragazza dopo aver mostrato i suoi genitali e aver sputato contro le studentesse mentre si trovava negli spogliatoi femminili. «Ha sputato sulle mie amiche, che sono ragazze, femmine. Mostra i suoi genitali negli spogliatoi», è la testimonianza resa da uno degli studenti. Ne è scaturita una violentissima rissa nel cortile dell’istituto: calci, pugni, schiaffi, con il ragazzo trans che, senza farsi alcuno scrupolo, pestava brutalmente le compagne di stazza e forza sensibilmente minore. In una dichiarazione rilasciata dal Riverside Unified School District è stato reso noto lo studente trans ha lasciato l’istituto.

A Transgender student at a High School in Riverside, California has assaulted a girl after exposing his genitals and spitting at girls in the girls locker room.

According to a student witness, the transgender boy entered the girls locker room and after being confronted for… pic.twitter.com/KEU3mOq7QP

— Oli London (@OliLondonTV) April 28, 2023